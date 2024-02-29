Быстров назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»

Экс-игрок национальной сборной России, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров высказался о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» - явный фаворит, он играет при своих болельщиках. Идеальное поле, закрытый стадион, будет присутствовать атмосфера праздника, может быть, будет аншлаг. В Петербурге давно не было футбола», - рассказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Центральный матч 19-го тура состоится на стадионе «Газпром Арена» 2 марта. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени.