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Баженов: «ЦСКА пройдётся катком по «Оренбургу»

29 Февраля 2024 • 08:54 Комментировать

Экс-форвард столичного «Спартака» Никита Баженов поделился мыслями о предстоящем поединке между ЦСКА и «Оренбургом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА недобирает очки, причём в каких‑то своих матчах. Мы не можем оценивать форму команд по старым матчам. Всё с чистого листа. Но мне кажется, что ЦСКА пройдётся катком по «Оренбургу», - передает слова Баженова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что поединок ЦСКА против «Оренбурга» состоится 2 марта. В преддверии этого противостояния «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости идут на 14-й строчке.

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