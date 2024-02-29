Баженов: «ЦСКА пройдётся катком по «Оренбургу»

Экс-форвард столичного «Спартака» Никита Баженов поделился мыслями о предстоящем поединке между ЦСКА и «Оренбургом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА недобирает очки, причём в каких‑то своих матчах. Мы не можем оценивать форму команд по старым матчам. Всё с чистого листа. Но мне кажется, что ЦСКА пройдётся катком по «Оренбургу», - передает слова Баженова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что поединок ЦСКА против «Оренбурга» состоится 2 марта. В преддверии этого противостояния «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости идут на 14-й строчке.