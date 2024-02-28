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Пономарёв – о Захаряне: «20 лет, мозгов ещё нет»

28 Февраля 2024 • 21:00 Комментировать

Владимир Пономарёв, ветеран столичного ЦСКА раскритиковал полузащитника Арсена Захаряна, который вот уже более полугода выступает в Испании за «Реал Сосьедад». И в 29 проведённых матчах за клуб из Сан-Себастьяна у Арсена всего лишь один ассист, что, конечно, очень мало.

 «Арсена меняют почти каждую игру, это нехорошая тенденция. Двадцать лет - это очень мало, еще мозгов нет. Играет за счет молодой энергии, а чтобы подстраховаться, где-то перебежать, где-то не добежать, такого нет», - рассуждает Пономарёв для «РИА Новости».

Напомним, что во вчера «Реал Сосьедад» с Арсеном в основе проиграл «Мальорке» в серии пенальти и не смог выйти в финал Кубка Испании.

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Реал Сосьедад Арсен Захарян Владимир Пономарёв ещё теги
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