Виктор Са получил седьмой номер в «Краснодаре»

Зимний новичок лидера РПЛ, «Краснодара», 29-летний бразильский вингер Виктор Са получил свой игровой номер в составе южан. Легионер будет выступать под седьмым номером на спине. Об этом официально сообщает пресс-служба «быков».

Напомним, что Са перебрался на юг России из знаменитого бразильского клуба «Ботафого». Контракт футболиста с клубом рассчитан до середины лета 2025 года. Основная позиция Са на поле – левый вингер, однако сыграть он может как на правом фланге атаки, так и в центре нападения.

«Краснодар» по итогу 18 туров Премьер-лиги занимает чистое первое место таблицы с 38 баллами.