На дерби «Динамо» и «Локомотива» продано более 10 тысяч билетов

В первом весеннем, 19-м туре Российской премьер-лиги сойдутся московские «Динамо» и «Локомотив». Матч намечен на 3 марта, это грядущее воскресенье.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, на игру продано уже свыше 10 тыс. билетов. А это более одной трети от общей вместимости домашнего стадиона динамовцев – «ВТБ Арены». Всего футбольный стадион вмещает на футбольные матчи 25 716 человек.

Напомним, что «бело-голубые» и «железнодорожники» соседствуют в турнирной таблице. У «Динамо» в кармане 32 балла и третье место, «Локо» идёт сразу следом – с 31 баллов на четвёртой позиции.