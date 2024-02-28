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Агент: «Гоцук уйдёт из «Пари НН» только в топ-клуб»

28 Февраля 2024 • 20:02 Комментировать

Агент основного центрального защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука Андрей Талаев рассказал, что его клиент готов если и уйти из своего клуба, то только в клуб с приставкой «топ». Талаев пояснил, что Гоцуку зимой поступали предложения, однако из он всерьёз рассматривать отказывался.

«Это были не те варианты, которые он готов рассматривать. Уходить из «Пари НН» Гоцук готов только в топ-клуб России», - цитирует Талаева портал Sport24.

31-летний защитник в «Пари НН» уже с зимы 2020 года. В этом сезоне в его активе 21 проведённый матч в Премьер-лиге и Кубке России, в них Кирилл оформил по два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Кирилл Гоцук Пари НН Андрей Талаев ещё теги
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