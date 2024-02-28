Тамерлан Мусаев озвучил ценный совет от Игнашевича-тренера

Этой зимой форвард Тамерлан Мусаев сменил калининградскую «Балтику» на московский ЦСКА. Молодой форвард поделился главным советом от Сергея Игнашевича, своего уже бывшего тренера.

«Помню такой совет: если ты в штрафной, не отдавай никому пас. Иди на соперника — он тебя никогда не встретит, не будет ногу засовывать», - делится Мусаев для Sport24, добавив, что работа с Игнашевичем, под его руководством – опыт бесценный.

«Балтика» Игнашевича рискует вылететь по итогу сезона. Сейчас команда занимает лишь 15-е место после прошедших 18 туров и имеет 13 очков.

Мусаев — о переходе в ЦСКА: «Не мог упустить такой шанс»