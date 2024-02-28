Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент высказался о будущем Медведева в «Ростове»

28 Февраля 2024 • 19:32 Комментировать

Агент Андрей Талаев, который работает с вратарём «Ростова» Никитой Медведевым, высказался на тему будущего игрока. Как известно, действующий контракт футболиста с ростовским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Зимой не было переговоров с «Ростовом» по поводу нового контракта Никиты Медведева. Ждём остаток сезона, разговаривать будем летом. Возможен вариант, что летом Медведев сменит клуб», - цитирует Талаева Sport24.

Агент отметил, что приоритетным для Медведева является вариант с продолжением выступлений за «Ростов». Решение будет принимать клуб.

Никите Медведеву 29 лет. Если брать сезон 2023/2024, то в семи официальных матчах за «Ростов» голкипер пропустил девять голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Никита Медведев Андрей Талаев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале «Барселона» приняла важное решение по Ямалю «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
19:44 · Россия. Премьер-лига
Тамерлан Мусаев озвучил ценный совет от Игнашевича-тренера
19:39 · Россия. Премьер-лига
Ноздрин: Абаскаль ни при каком результате не останется в «Спартаке»
19:32 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о будущем Медведева в «Ростове»
19:07 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Зенита»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: «ЦСКА может претендовать на третье место»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Динамо» может обойти «Зенит» и «Краснодар»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв назвал точный счёт матча ЦСКА – «Оренбург»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Лайкин — суперпрофессионал»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Баженов: Мне бы очень хотелось, чтобы Мелёшин реализовал свои качества
17:07 · Россия. Премьер-лига
Гудиев: «После Акинфеева у нас подобного уровня вратарей ещё не было»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартаку» нужно сыграть свой лучший матч, чтобы зацепить ничью в игре с «Зенитом»
16:42 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин назвал лучший зимний трансфер «Зенита»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «В матче с «Зенитом» ничья будет для «Спартака» хорошим результатом»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Гудиев: «Уверен, что «Факел» останется в РПЛ»
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина высказался о возможном трансфере в «Жирону»
Все новости
Рекомендуем