​Агент высказался о будущем Медведева в «Ростове»

Агент Андрей Талаев, который работает с вратарём «Ростова» Никитой Медведевым, высказался на тему будущего игрока. Как известно, действующий контракт футболиста с ростовским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Зимой не было переговоров с «Ростовом» по поводу нового контракта Никиты Медведева. Ждём остаток сезона, разговаривать будем летом. Возможен вариант, что летом Медведев сменит клуб», - цитирует Талаева Sport24.

Агент отметил, что приоритетным для Медведева является вариант с продолжением выступлений за «Ростов». Решение будет принимать клуб.

Никите Медведеву 29 лет. Если брать сезон 2023/2024, то в семи официальных матчах за «Ростов» голкипер пропустил девять голов.