​Агент Тюкавина высказался о возможном трансфере в «Жирону»

Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, высказался на тему возможного трансфера игрока в «Жирону». По словам Сафонова, сейчас не время думать о переходе.

«Сейчас надо доиграть сезон до лета, голову другим не забиваем. Нельзя сидеть на трёх стульях, у него в голове сейчас «Динамо», не хочу ему больше отвлекать. Игроку не нужно забивать мозги, что может переехать куда-то. В данный момент, он счастлив в клубе, что ещё нужно?» - цитирует Сафонова Metaratings.

Первый официальный матч в 2024 году «Динамо» проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Локомотива» на своём поле. На текущий момент «бело-голубые» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В сезоне 2023/2024 Константин Тюкавин провёл 23 матча. В них нападающий записал на свой счёт девять голов и шесть результативных передач на партнёров.