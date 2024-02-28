​Офсайдные линии будут использоваться во всех матчах 19-го тура РПЛ

На всех матчах 19-го тура Российской премьер-лиги будет работать система с офсайдными линиями. Этот инструмент будут использовать видеоассистенты (ВАР) для определения возможных офсайдов.

Как сообщил «Чемпионату» глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев, в конце прошлого года офсайдные линии тестировались на нескольких матчах. Во время сборов в Турции судьи проводили тренировки, работая с этой системой.

«Мы планируем, что офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура», - сказал Каманцев.

Матчи 19-го тура чемпионата России пройдут 1, 2 и 3 марта.