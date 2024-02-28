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Агент Помазуна: «Интерес к Илье был»

28 Февраля 2024 • 14:48 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который сейчас выступает за «Урал» на правах аренды, подтвердил информацию о том, что зимой в услугах его клиента был заинтересован другой клуб.

Ранее сообщалось, что за 27-летним футболистом следил «Спартак».

«Илья с огромным уважением относится к уральским болельщикам, поэтому не в его стиле хлопнуть дверью и сказать: «Всё, я ухожу». Были определённые сроки, но до этого срока решение не приняли, так что мы эту тему закрыли», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Помазун провёл за «Урал» 22 матча и пропустил 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной России в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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