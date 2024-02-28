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«Спартак» составил шорт-лист из трёх российских вратарей

28 Февраля 2024 • 14:18 Комментировать

«Спартак» уже строит планы на трансферное лето. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб составил шорт-лист из трёх российских вратарей. В ближайшие месяцы «красно-белые» будут работать по этим кандидатурам. Кто именно находится в шорт-листе, наш источник не сообщил.

В настоящий момент тройку основных вратарей в «Спартаке» составляют Александр Селихов, Александр Максименко и Илья Свинов.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Зенита» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Спартак Москва трансферы футбола - лето 2024
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