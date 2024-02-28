Названы две главные цели «Спартака» на лето

Московский «Спартак» обозначил две цели на летнее трансферное окно. Руководство «красно-белых» хочет усилить состав голкипером и опорным полузащитником, об этом рапортует Metaratings.ru.

Источник отмечает, что столичный клуб не рассматривает кандидатуры Данила Глебова («Ростов») и Артёма Карпукаса («Локомотив») на позицию опорника. Клуб готов рассматривать кандидатов среди легионеров и российских футболистов.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Матч пройдет 2 марта.

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