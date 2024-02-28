Балахнин рассказал, чего ждёт от матча «Ростов» - «Крылья Советов»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями о матче между «жёлто-синими» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Хочется, чтобы «Ростов» хорошо начал этот год в матче с «Крыльями Советов». Обе команды интересные и молодые. Кажется, нас ожидает хороший футбол в этом противостоянии», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Поединок между «Ростовом» и «Крыльями Советов» состоится 1 марта, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева находятся на десятом месте в турнирной таблице, а гости располагаются на шестом.