Радченко назвал явного фаворита матча «Зенит» - «Спартак»

В центральном матче 19-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле примет столичный «Спартак». Своим мнением по этому поединку поделился бывший игрок «сине-бело-голубых» Дмитрий Радченко.

«Зенит» гораздо предпочтительнее хотя бы по подбору игроков. Это уже не товарищеские игры, а матч чемпионата, тем более такой принципиальный. Я думаю, что сейчас «Зенит» явный фаворит», - приводятся слова Дмитрия на страницах «Чемпионата».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в субботу, 2 марта, на стадионе «Газпром Арена». Перед этой встречей хозяева занимают вторую строчку в РПЛ, а гости – пятую.