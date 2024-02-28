Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

- Как вы оцените работу Гильермо Абаскаля в Москве?

- Я плохо слежу за «Спартаком» и Абаскалем. Не могу корректно ответить на ваш вопрос, мне жаль.

После 18 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке команда Абаскаля на выезде сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет 2 марта.