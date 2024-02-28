Баженов оценил трансфер Угальде в «Спартак»

Бывший форвард столичного «Спартака», а ныне сотрудник клуба Никита Баженов поделился мнением о новичке команды Манфреде Угальде.

«Очень хорошее приобретение. Помимо того, что Угальде забивает голы и создает моменты, так еще и навязывает борьбу защитникам. Хочется, чтобы он развивался и показывал свои лучшие качества», - передает слова Баженова Metaratings.ru.

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Еще два миллиона прописаны в качестве бонусов.

В рамках 19-го тура Премьер-лиги «красно-белые» на выезде сыграют против «Зенита». Матч пройдет 2 марта.