Россиянин из «Спартака» хочет играть в Европе

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов заявил о намерении попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«В топовых лигах другой уровень футбола, хочется его попробовать. Отъезд наших игроков - положительное явление. Сборная становится сильнее из-за более быстрого прогресса футболистов», - приводит слова российского полузащитника Sports.ru.

В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 16 поединках за «народную команду», в которых записал на свой счет две результативные передачи.

После 18 туров «Спартак» набрал 30 баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице.