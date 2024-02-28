Губерниев: «Зенит» сильнее «Спартака», если покажет лучшие стороны, то победит»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о центральном матче 19-го тура Премьер-лиги «Зенит» - «Спартак».

«Зенит» сильнее «Спартака». Если себя покажет с лучшей стороны, то выиграет. В целом «Зенит» должен догонять «Краснодар». И команда, конечно, всё сделает, чтобы чемпионство не упустить», - цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Матч «Зенита» против «Спартака» состоится в субботу, 2 марта, на стадионе «Газпром Арена». В преддверии этого поединка петербургский клуб занимает второе место в таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» находятся на пятой строчке.