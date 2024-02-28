Каррера считает, что за чемпионство в РПЛ будут бороться два клуба

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Итальянский специалист считает, что питерский «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул.

«Другим командам будет тяжело их догнать», - приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, что после первой части сезона РПЛ в лидерах турнирной таблицы находятся «быки», которые опережают команду с берегов Невы на два балла. Тройку лидеров же замыкает столичное «Динамо».

Уже в пятницу, 1 марта, возобновляется чемпионат России матчем между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов».