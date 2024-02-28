Баженов: «Спартак» едет побеждать «Зенит»

Экс-форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением насчет предстоящего матча «красно-белых» против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

«Уверен, что «Спартак» едет побеждать. По-другому никак. Перед любым матчем ставится задача обыграть соперника. Будем смотреть, как сложится игра. Ребята отдадут все силы ради победы», - передает слова Баженова Metaratings.ru.

Матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 18 туров питерцы занимают второе место, а москвичи – пятое.