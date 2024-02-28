Вратарь «Факела» Гудиев: «У меня всегда был один кумир - Акинфеев»

Вратарь воронежского «Факела» Виталий Гудиев рассказал о своем кумире среди голкиперов. Он выделил «армейца» Игоря Акинфеева.

«У меня всегда был только один футбольный кумир - это Игорь Акинфеев. Я был мелким и кайфовал от его игры», - приводит слова Гудиева Metaratings.ru.

После 18 туров Российской премьер-лиги воронежский коллектив набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны «Факел» на выезде будет противостоять «Пари НН». Встреча состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в воскресенье, 3 марта. Начало – 14:00 мск.