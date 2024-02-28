Генич рассказал, как завершится матч «Зенита» и «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от центрального поединка 19-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Спартак» не будет ввязываться в открытый футбол. И в этом его шанс. Где-то убежать, где-то подловить на контратаках. Мне не кажется, что «Спартак» проиграет. Матч завершится результативной ничьей», - рассказал Константин на ютуб-канале Геннадия Орлова.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге 2 марта. Перед этой встречей хозяева занимают второе место в таблице, а гости – пятое.