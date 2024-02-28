Агент нападающего «Наполи» Валида Шеддиры, который нынешний сезон проводит в аренде в «Фрозиноне», Бруно Ди Наполи в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об информации, что в услугах его клиента был заинтересован московский «Спартак».

«Прямого контакта со «Спартаком» у нас не было, я не разговаривал ни с кем из клуба, ко мне обращались посредники и говорили об интересе из России, но не более того», - заявил агент.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне Шеддира принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.