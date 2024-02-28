«Зенит» стал худшим клубом РПЛ по показателю трансферного баланса: чемпионство стоит дорого

Недавно в чемпионате России закрылось зимнее трансферное окно. А мы остановимся на фактах, кто из российских команд вёл наиболее «разгульный» образ жизни. Кто не столь внимательно следил за тратами в пылу борьбы за пальму первенства. Об итогах трансферных компаний за последние пять сезонов рассказывает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Шестёрка сильнейших

Сразу сделаем следующую ремарку – в рейтинг вошли лишь шесть клубов чемпионата России по футболу. Только у них объём трансферов (расходы и доходы) превысил 100 млн евро за последние пять сезонов. Ведущие клубы России являются главными игроками и на трансферном рынке. Неслучайно из шести участников этого пула, чьи трансферы превысили за пять лет общий объём сделок в 100 млн евро, пять занимают первые пять позиций в таблице РПЛ. По крайней мере до ближайшего тура, который возьмёт старт в первый день весны.

Гинер – главный клад не только ЦСКА, но и всей РПЛ

Армейский клуб среди грандов российского футбола стоит особняком. ЦСКА не имел столь существенного покровителя, по крайней мере в последние годы. Тем не менее армейцы за редким исключением в последние пять сезонов были вне борьбы за медали первенства в РПЛ. Славные победные годы времен Газзаева остались в нулевых. Эра Слуцкого пришлась на первую половину второго десятилетия и ограничилась переходом его в тренерский штаб национальной сборной. Всё это время – чуть более двух последних десятилетий – у руля армейцев стоял Евгений Гинер. Как в период славных побед, так и в последние более скромные времена ЦСКА всегда был лидером по показателям качественных приобретений и, что самое главное, отдачи от них. «Красно-синие» отличались системной работой на «затрату результата – получение выгоды». Гинер – главный клад не только ЦСКА, но и всей РПЛ.

Есть спонсор – нет результата

За такими командами, как «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Спартак», стоят влиятельные компании. Поэтому их присутствие в списке транжир неудивительно. Но в отличие от ЦСКА стабильности в их выступлении не прослеживалось. Руководство клубов не скупилось на приобретения, а вот с отдачей получалось не всегда. Как на внутреннем, так и на мировом рынке, по российским масштабам эти клубы позволяли себе значительно больше среднестатистических участников РПЛ. Пока только «Краснодар», профессиональная история которого насчитывает чуть более десяти лет, поступательно идёт вперёд.

Опять «Зенит»

Когда в середине девяностых на спасение середняка Первого дивизиона из мэрии Санкт-Петербурга был делегирован в ту пору Виталий Мутко, вряд ли кто мог предположить, что ждет клуб из Питера спустя всего два десятка лет. «Камышин в Еврокубках против «Нанта» играет, а мы…» – с негодованием пеняли петербуржцы своему мэру Собчаку. И вот сказка стала былью. Благодаря усилиям «народного достояния» в лице всемогущего «Газпрома» «Зенит» мог позволить себе и Малкома, и Клаудиньо, и Вендела. Результат в России в принципе достигнут, а вот с реальными шансами в Лиге чемпионов пока туговато. Да и траты несопоставимы с результатами на континентальном уровне.

Рейтинг ведущих клубов РПЛ

Клуб Трансферный баланс за пять последних сезонов, млн евро ЦСКА -10 «Краснодар» -63 «Динамо» -63 «Локомотив» -64 «Спартак» -81 «Зенит» -126

Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом»

Константин Лицин