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Агент: «Конате до конца сезона не уйдёт из «Ахмата» эксклюзив

28 Февраля 2024 • 12:26 Комментировать

Российский агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о будущем форварда.

«Конате до конца сезона не уйдет из «Ахмата», будет помогать команде. Клуб не хочет расставаться с ним даже за деньги. Конечно, предложения были. Но «Ахмат» сразу дал понять, что не продаст Мохамеда. Да, у него в конце сезона заканчивается контракт. Скорее всего, он уйдет свободным агентом», - сказал Селюк.

В первой половине сезона Российской премьер-лиги Конате сыграл 17 поединков. На счету нападающего пять забитых мячей (четыре – с пенальти).

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