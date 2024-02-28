Литвинов: «Хочу, чтобы Джикия остался в «Спартаке»

Игрок московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением об одноклубнике – защитнике Георгии Джикии.

«Мне тяжело это обсуждать. Наверное, то, что происходит в команде, должно в ней и оставаться. Надеюсь, спустя время об этой истории мы будем вспоминать с улыбкой. Я хочу, чтобы Джикия остался», - приводит слова Sports.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний Джикия провел шесть поединков, не отметившись результативными действиями. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года.

По итогам 18 туров чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в таблице.