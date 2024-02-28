Футбольный агент Мануэль Сьерра, представляющий интересы эквадорского нападающего Альена Обандо, высказался относительно возможного перехода своего клиента в московский «Спартак».
«Правда ли, что «Спартак» обращался ко мне по Альену? Нет, «Спартак» ко мне не обращался, я не слышал об интересе к моему клиенту из России», - передает слова агента корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Обандо является игроком эквадорской «Барселоны».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В рамках 19-го тура чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля на выезде сыграют с «Зенитом».
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