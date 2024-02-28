Футбольный агент Мануэль Сьерра, представляющий интересы эквадорского нападающего Альена Обандо, высказался относительно возможного перехода своего клиента в московский «Спартак».

«Правда ли, что «Спартак» обращался ко мне по Альену? Нет, «Спартак» ко мне не обращался, я не слышал об интересе к моему клиенту из России», - передает слова агента корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Обандо является игроком эквадорской «Барселоны».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В рамках 19-го тура чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля на выезде сыграют с «Зенитом».