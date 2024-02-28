Бубнов оценил трансферную кампанию «Локомотива»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о зимней трансферной кампании московского «Локомотива».

Специалист отметил, что у «железнодорожников» была проблема в центре обороны, которую они решили, купив игрока из чемпионата Франции, однако, для чего был приобретён нападающий Саид Хамулич, ему непонятно.

«Есть Дзюба, Сулейманов, при необходимости в атаке могут Пиняев и Глушенков сыграть. Может, страхуются», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова занимают четвёртое место в турнирной таблице.