Масалитин — о ЦСКА: «Не знаю, почему мало внимания уделяется собственным воспитанникам»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о зимней трансферной кампании столичного клуба.

Напомним, что «армейцы» подписали алжирца Сидахмеда Айссауи и иранца Амирхоссейна Риванди.

Специалист отметил, что ЦСКА, скорее всего, ищет второго Аббосбека Файзуллаева, который похож по таланту на лучшего молодого игрока Кубка Азии 2023 года, чтобы он смог раскрыться, а затем его можно было бы дорого продать в Европу или Саудовскую Аравию.

«Не знаю, почему мало внимания собственным воспитанникам уделяется — их также можно раскрутить и продать», - приводит слова Масалитина «Газета.Ру».