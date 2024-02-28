Генич — об Абаскале: «Если он провалит и вторую весну подряд, то руководство помашет ручкой»

Комментатор Константин Генич высказался о главном тренере столичного «Спартака» Гильермо Абаскале.

Эксперт отметил, что прошлая весна не удалась для испанского специалиста, и для него нынешний отрезок будет определяющим.

«Если он провалит и вторую весну подряд, а «Спартак» финиширует пятым-шестым, то, мне кажется, руководство помашет Гильермо ручкой», - заявил Генич на ютуб-канале Геннадия Орлова.

Напомним, что контракт Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.

После первой части сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.