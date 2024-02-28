Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил подготовку «бело-голубых» на зимних сборах.

«У «Динамо» и так хороший состав, есть глубина. Зачем усиление? Даже если кто-то из основы вылетит из-за травмы, ребята из молодежки могут подстраховать. Не всегда появление новичков улучшает игру команды. Может нарушиться микроклимат. Жду от «Динамо» борьбу за медали», – сказал Сапета.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 балла и занимает третье место в таблице. Ближайший матч «бело-голубые» сыграют на своем поле против «Локомотива».