Игнашевич - о турнирном положении: «Впереди ещё 12 туров»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о турнирном положении калининградской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Напомним, что «Балтика» в воскресенье, 3 марта, сыграет против футбольного клуба «Сочи» на своём поле.

Специалист отметил, что важно хорошо возобновить сезон, и это добавило положительных эмоций не только игрокам, но и болельщикам.

«У нас хорошая команда, и у нас еще будет возможность исправить ситуацию и подняться не только после двух матчей. Впереди еще 12 туров», — заявил Игнашевича «Матч ТВ».

Напомним, что после 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице.