Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнашевич - о турнирном положении: «Впереди ещё 12 туров»

28 Февраля 2024 • 11:30 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о турнирном положении калининградской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Напомним, что «Балтика» в воскресенье, 3 марта, сыграет против футбольного клуба «Сочи» на своём поле. 

Специалист отметил, что важно хорошо возобновить сезон, и это добавило положительных эмоций не только игрокам, но и болельщикам.

«У нас хорошая команда, и у нас еще будет возможность исправить ситуацию и подняться не только после двух матчей. Впереди еще 12 туров», — заявил Игнашевича «Матч ТВ».

Напомним, что после 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич

Новости по матчу

27 Февраля
17:33
Тарханов уверен, что «Сочи» останется в РПЛ
16:18
Пименов: «Сочи» может остаться в РПЛ
26 Февраля
20:23
Клуб РПЛ отказался от услуг Глушакова
18:29
Заболотный хочет, чтобы «Сочи» остался в РПЛ
25 Февраля
17:28
Морено — о «Сочи»: «Меня называют сумасшедшим, говорят, что я вылечу»
22 Февраля
13:51
Игрок «Сочи» Агболака продолжит карьеру в «Сабуртало»
21 Февраля
15:18
«Балтика» усилилась бразильским футболистом
20 Февраля
11:23
Агент Маргасова: «Мы не обсуждали с «Сочи» продление контракта»
19 Февраля
10:04
Андрей Мостовой: «Надеюсь, Чистяков и Сутормин помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ»
13 Февраля
15:14
Диего Луна стал игроком «Балтики»
12 Февраля
14:10
Семшов: «Сутормин принял правильное решение перейти в «Сочи»
11 Февраля
14:29
«Балтика» усилится венесуэльским защитником
14:02
Джорджевич: «Если бы остался в «Сочи», пришлось бы тренироваться непонятно где»
13:25
Джорджевич: «Обид на «Сочи» нет»
11:20
Джорджевич — об уходе из «Сочи»: «Позвонили и сказали — всё, тренер так решил, это неприятно»
08 Февраля
15:01
Агент Фамейе: «Балтика» — отличный клуб с большими амбициями»
07 Февраля
13:16
Тарханов: «Сочи» останется в РПЛ»
12:03
Адиев — о тренере «Сочи» Морено: «Для меня это немного загадка»
06 Февраля
09:24
Кордова — о переходе в «Сочи»: «Для меня это отличный опыт в карьере»
05 Февраля
13:59
Марокканский агент — о возможном переходе игрока сборной Марокко в «Сочи»: «Сделка уже завершена или близка к своему завершению»
12:05
Агент Арбузова: «Ярослав благодарен всем в ЦСКА»
09:22
Нобоа назвал причину своего возвращения на родину
04 Февраля
11:30
Дркушич отказался от перехода в итальянский клуб, решив остаться в «Сочи»
01 Февраля
16:53
Игнашевич: «Козлов заслужил возможность играть в команде Премьер-лиги»
16:34
Нобоа: «Пока приостановил вопрос с получением российского гражданства»
16:24
Агент Бурмистрова: «Никита — одно из немногих светлых пятен в «Сочи»
11:25
Агент Заболотного: «Контракт Николая с «Сочи» был продлён ещё на сезон»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАЛТИКА СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» «Барселона» приняла важное решение по Ямалю ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
12:46 · Россия. Премьер-лига
Каррера считает, что за чемпионство в РПЛ будут бороться два клуба
12:43 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Спартак» едет побеждать «Зенит»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Гудиев: «У меня всегда был один кумир - Акинфеев»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Сергей Карасёв обслужит матч «Зенита» и «Спартака» в 19-м туре РПЛ слухи
12:30 · Россия. Премьер-лига
Генич рассказал, как завершится матч «Зенита» и «Спартака»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Конате до конца сезона не уйдёт из «Ахмата» эксклюзив
12:20 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Хочу, чтобы Джикия остался в «Спартаке»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего «Барселоны» отреагировал на интерес «Спартака» эксклюзив
11:58 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил трансферную кампанию «Локомотива»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Щетинин считает Чалова и Тюкавина лучшими игроками нынешнего сезона РПЛ
11:47 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о ЦСКА: «Не знаю, почему мало внимания уделяется собственным воспитанникам»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Я симулировать вообще не умею, надо подучиться»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Генич — об Абаскале: «Если он провалит и вторую весну подряд, то руководство помашет ручкой»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич - о турнирном положении: «Впереди ещё 12 туров»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Щетинин рассказал об интересе к себе со стороны французского клуба
Все новости
Рекомендуем