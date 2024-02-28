Полузащитник «Ростова» Щетинин высказался об уровне РПЛ

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался об уровне Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что, если брать питерский «Зенит», то всегда понимаешь, что с ним тяжело играть, но при этом он дал понять, что самым тяжёлым соперником является «Урал», потому что у них поставлен чуть другой футбол.

«Уровень в лиге точно не упал. Но стал ли он выше – другой вопрос, не знаю», - приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, что после первой части сезона РПЛ подопечные Валерия Карпина занимают десятое место в турнирной таблице. Уже в пятницу, 1 марта, они сыграют против «Крыльев Советов».