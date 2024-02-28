Федотов высказался о матче ЦСКА против «Оренбурга»

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением относительно предстоящего матча с «Оренбургом» в 19-м туре Российской премьер-лиги.

«Полагаю, нам удалось изучить ближайшего соперника, насколько это было возможно. Первые матчи после паузы нередко преподносят сюрпризы, мы должны быть готовы к любому повороту событий», - передает слова специалиста Bobsoccer.

Встреча между ЦСКА и «Оренбургом» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 2 марта. В преддверии этого матча хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости располагаются на 14-й позиции.