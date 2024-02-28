Федотов оценил готовность ЦСКА к возобновлению РПЛ

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов поделился мыслями касательно возобновления чемпионата России. 2 марта «армейцы» сыграют против «Оренбурга» в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

«Есть ощущение, что мы хорошо подготовились. Выполнили все, что было запланировано на сборах. Верю, что работа над ошибками не пройдет даром, и в официальных матчах они не повторятся», - приводит слова Федотова Bobsoccer.

После 18 туров чемпионата России московский коллектив набрал 28 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Федотова отстают от лидирующего «Краснодара» на десять очков.