Лунёв: «Были варианты в России»

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунёв, ныне выступающий в чемпионате Азербайджана за «Карабах», имел варианты в России после ухода из леверкузенского «Байера».

«По мере восстановления после травмы стали появляться варианты из России. Не из верхней части таблицы. В голове возникла мысль о возвращении. Но, слава богу, получилось так, как получилось», - приводит слова голкипера «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Лунёв принял участие в 22 поединках за «Карабах». Вратарь пропустил 29 голов, а в семи встречах сохранил свои владения в неприкосновенности. Трудовое соглашение Андрея рассчитано до конца июня 2024 года.