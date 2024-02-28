Бабурин: «Мы называем Кафанова профессором вратарей России»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился мнением о тренере голкиперов «Ростова» и сборной России Виталии Кафанове.

Бабурин назвал Кафанова потрясающим человеком и специалистом, который очень любит свою работу и всегда готов прийти на помощь.

«Мы называем его профессором вратарей России. Кафанов всегда говорит: «Хороший вратарь — умный вратарь». Он всегда открыт для диалога, бывает, сам говорит: «Если есть вопросы, сомнения — обращайся в любой момент», — цитирует Бабурина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний Бабурин провёл за «Торпедо» 21 матч, пропустил 21 гол и в семи встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.