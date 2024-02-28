Дуглас Сантос может покинуть «Зенит»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может вернуться на родину. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Алешандре Эрнст, в услугах футболиста заинтересован бразильский «Интернасьонал».

29-летний защитник выступает за «сине-бело-голубых» с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость Сантоса оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Сантос провел 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.