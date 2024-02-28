Мусаев: «Головин не затеряется ни в одном клубе мира»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

По мнению Мусаева, 27-летний футболист не затеряется ни в одном клубе мира, так как он обладает большим талантом, который был заметен ещё на юношеском уровне.

«Всё, что вы сейчас видите в «Монако», Саша вытворял в дубле. В юношеской лиге УЕФА ЦСКА играл против «Баварии», «Манчестер Сити». Саша их возил. Топ-игрок», — цитирует Мусаева Sport24.

Также футболист отметил, что был бы рад повторить путь Головина и однажды оказаться в Европе.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 22 матча, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.