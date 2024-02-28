Бубнов: «Путь в РПЛ для Глушакова закрыт»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о трансфере экс-игрока «красно-белых» Дениса Глушакова в армянский клуб «Урарту».

«Глушаков ещё не наигрался. Он считает, что может выступать на высоком уровне. Он пробовал вернуться в РПЛ, но очевидно, что Денис уже не соответствует требованиям нашего чемпионата. Путь в РПЛ для него закрыт», - передает слова Бубнова Sportbox.

О переходе 37-летнего полузащитника в армянский клуб было объявлено во вторник, 27 февраля. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до конца нынешнего сезона.