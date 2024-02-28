Лунёв: «У меня нет сомнений, что «Зенит» будет первым»

Российский голкипер Андрей Лунёв, ныне выступающий за азербайджанский «Карабах», высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Промежуточный итог не особо интересен - только конечный результат. У меня нет сомнений, что «Зенит» будет первым. Всё зависит конкретно от «Зенита», всё у них в руках», - приводит слова вратаря «Чемпионат».

Напомним, что после 18 туров чемпионата России петербургский коллектив набрал 36 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два пункта.