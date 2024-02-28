Эксперт рассказал, в каком случае «Спартак» уволит Абаскаля

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением насчет будущего главного тренера Гильермо Абаскаля в стане «красно-белых».

«100%, Абаскалю дадут доработать до конца чемпионата, никто его увольнять в случае поражения от «Зенита» не будет. Если не случится форс-мажора, поражения в шести-семи играх подряд», - передает слова эксперта «Газета.Ru».

Напомним, что матч 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в ближайший уик-энд. Перед этой встречей хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости идут на пятом.