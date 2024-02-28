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«Спартак» летом может расстаться с одним из голкиперов эксклюзив

28 Февраля 2024 • 00:03 Комментировать

Один из вратарей московского «Спартака», 23-летний Илья Свинов может покинуть «красно-белых» грядущим летом. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Свинов довольно редко играет в этом сезоне в воротах своего клуба. Так, у голкипера всего лишь два матча в рамках РПЛ и один – в Кубке России. Но самое печальное, что в трёх этих матчах он пропустил 10 голов – по шесть в рамках Премьер-лиги и четыре – в отдельно взятом матче Кубка страны.

Свинов связан со «Спартаком» контрактом до окончания следующего сезона. А сезон прошлый Илья провёл в рамках аренды в своём бывшем клубе, воронежском «Факеле». Летом голкипер вернулся в «Спартак» и не стал уходить в аренду в другой клуб, конкурируя за место в воротах с Александром Максименко и Александром Селиховым.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Свинов
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