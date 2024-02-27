Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака. Напомним, сегодня, 27 февраля Сергею Богдановичу исполнилось 48 лет.

«Он точно делает свое дело. Спокойно и уравновешенно. И не смотрит на то, как оценят его трудовой подвиг. Есть люди, которые на каждом углу кричат о своих успехах. Сергей точно не из таких. Он ведь начал не с «Зенита», а с простых свершений. Там, где формировать себя как тренера гораздо проще. И правильно сделал. Там он обрел тренерскую уверенность. Он работает без крика и надрыва, ведёт себя в команде как первый среди равных. Еще и армию детей такую воспитывает. Не понимаю, как он все успевает», – сказал Игнатьев.

Ранее о достижениях Семака у руля «Зенита» высказался бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин.