Дзюба сомневается, что в России смогут сделать достойный футбольный симулятор

На прошлой неделе бывший форвард сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин напрямую обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать в создании отечественного футбольного симулятора, аналога FIFA (с прошлого года эта игра называется теперь EA Sports FC 24).

Артём Дзюба, форвард «Локомотива» считает, что у российских разработчиков вряд ли получится сделать что-то достойное.

«Сильно сомневаюсь, что сможем сделать симулятор хорошего уровня. FIFA давно (разработчики) занимаются, но до сих пор многие возмущаются. Лишь последняя версия более‑менее похожа чем‑то на футбол», - говорит Дзюба телеканалу «Матч ТВ».

Артём добавил, что будет очень рад, если у российских разработчиков что-то получится, но очень в этом сомневается.

Аршавин предложил Путину создать российский футбольный симулятор