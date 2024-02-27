Гладилин: «Глушаков не нужен был «Ростову» как игрок основы»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин вновь высказался о Денисе Глушакове. Российский хавбек во вторник официально стал игроком «Урарту», клуба первой пятёрки чемпионата Армении, который тренирует российский тренер Дмитрий Гунько.

Гладилин полагает, что Глушаков хотел стать в «Ростове» играющим тренером, но для такого статуса ему нужно было регулярно играть в составе дончан, а это ему гарантировано не было.

«Как игрок основного состава он не был нужен. Играющим тренером его брать? Тогда его надо выпускать, потому что сидеть в запасе или играть понемногу, наверное, неправильно», - рассуждает Гладилин для «Газеты.Ру».

Отметим, что уже 27 февраля Глушаков дебютировал за свой новый клуб.