Масалитин рассказал, в каком случае в сезоне РПЛ появятся новые интриги

Валерий Масалитин, бывший нападающий московского ЦСКА порассуждал о том, какие выводы можно будет сделать после первых матчей весны в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«В первую очередь, нужно следить за тройкой лидеров: «Краснодаром», «Зенитом» и «Динамо». Если два-три тура они пройдут без потерь – хорошо готовы, и с большой вероятностью останутся на вершине. А если будут какие-то сбои, нас могут ждать новые интриги», - говорит Масалитин Vprognoze.ru.

Напомним, что 19-й тур РПЛ пройдёт уже в конце этой недели, в грядущие выходные. Этот тур будет включать в себя московское дерби «Локомотива» и «Динамо», а также «дерби двух столиц» между «Спартаком» и «Зенитом».