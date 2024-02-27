Канейра: «Объявление судьями своих решений вряд ли что-то изменит»

Марку Канейра, бывший игрок национальной сборной Португалии высказался об эксперименте, в котором примет участие и Российская премьер-лига. Он заключается в том, что арбитры матча после просмотра видеоповтора по системе ВАР будут объявлять своё решение через микрофон по стадиону.

«Что касается эксперимента, они собираются только объявлять о решении. А это вряд ли что-то изменит - это не просвещает людей. Будет хорошо, если зрителям разрешат слушать обсуждение при его принятии», - говорит Канейра «Спорт-Экспрессу», добавляя, что такая практика есть в регби.

Отметим, что Россия стала третьей страной, в которой нововведение приняли. Ранее такими стали Мексика и Португалия.