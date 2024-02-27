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Деменко: «Было бы ещё интересно, чтобы в эфир давали разговор судей на VAR» эксклюзив

27 Февраля 2024 • 21:16 Комментировать

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что судьи в РПЛ теперь будут озвучивать свои решения по VAR.

«Для людей, которым интересны судейские моменты, это будет отличное нововведение. Это будет гораздо понятнее и для игроков, и для зрителей, и для тренеров. Потом после игры у судей можно будет что-то уточнять. Я считаю, что это очень интересное новшество. В хоккее это действует давно, и ведь это очень удобно. Интересно, почему бы нет.

Вообще было бы ещё интересно, чтобы в эфир давали разговор судей на VAR. Чтобы мы могли слышать, что именно они обсуждают. Вот это очень интересно для всех. Мне вот очень интересно это общение. Как они спорят по поводу какого-то решения. То есть мы смотрим трансляцию и в какой-то момент слышим, что из комнаты VAR арбитр говорит: «Есть повод назначить пенальти». И мы дальше слышим их разговор. И комментаторы сразу будут обсуждать это в эфире», - сказал Деменко.

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